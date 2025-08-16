Jack e Zeus, eroi a quattro zampe: premiati a San Rocco di Camogli per il loro coraggio

Due storie diverse, ma unite da un unico filo conduttore: la straordinaria capacità dei cani di proteggere, salvare e restare fedeli nei momenti più difficili. Jack e Zeus sono i protagonisti della 63ª edizione del Premio Fedeltà del Cane di Camogli, che ogni anno celebra gli animali che si sono distinti per atti di eroismo o dedizione nei confronti dei propri compagni umani.

Jack, un labrador di tre anni, riceve il premio per aver salvato la sua proprietaria, Romina, durante una brutale aggressione da parte di due cani. Il fatto è avvenuto lo scorso novembre a Castel di Sangro: la giovane donna stava passeggiando quando è stata attaccata da un molosso e un cane di taglia più piccola. I due animali l’hanno azzannata al braccio e alla schiena, ma Jack è intervenuto con coraggio, riuscendo a distrarli e a metterli in fuga. Questo ha permesso a Romina di scappare e rifugiarsi in una tensostruttura lì vicino. Jack, dopo averla difesa, non l’ha mai lasciata sola fino all’arrivo dei soccorsi.

A dividere con lui il primo posto c’è Zeus, un bassotto di sette anni che ha dimostrato un incredibile istinto di salvataggio. La sua proprietaria era accidentalmente caduta in un pozzo artesiano, rimanendo aggrappata al bordo. Zeus ha cominciato ad abbaiare insistentemente fino ad attirare l’attenzione di alcuni passanti, che sono riusciti a intervenire appena in tempo. Un gesto semplice ma decisivo, che ha salvato una vita.

Conferito anche un premio speciale a Arwuen e Luna, due flat coated retriever impegnati nel progetto “La Stanza di Peggy”, la prima esperienza italiana di pet therapy rivolta alle donne vittime di violenza di genere. Con loro anche Isotta, un griffon bleu de gascogne di sei anni, che partecipa attivamente a iniziative terapeutiche a beneficio di persone fragili.

“La Stanza di Peggy” rappresenta un’iniziativa pionieristica in Italia, dove gli interventi assistiti con animali (IAA) vengono integrati in percorsi di sostegno psicologico per donne che hanno subito abusi, offrendo loro conforto, fiducia e una forma di relazione empatica alternativa.

Infine, una menzione speciale postuma è andata a Night Spirit, il cane già premiato nel 2019 insieme alle unità cinofile impegnate nelle operazioni di soccorso dopo il crollo del Ponte Morandi. Night Spirit, simbolo di dedizione e servizio, è scomparso poche settimane fa all’età di 14 anni.

