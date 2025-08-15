IVA nei servizi logistici: nuovo modello per comunicare l’opzione del regime d’inversione contabile
di R.S.
La novità riguarda i servizi resi alle imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per comunicare l’opzione IVA relativa al regime transitorio di inversione contabile (reverse charge) nei servizi resi alle imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
Il nuovo modello, disponibile insieme alle istruzioni operative, recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 59 e 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come successivamente aggiornate dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.
La modulistica può essere utilizzata per esercitare l’opzione prevista dal regime transitorio, che consente di applicare l’inversione contabile in ambito IVA, cioè il meccanismo secondo cui l’imposta non viene addebitata dal fornitore, ma è direttamente assolta dal committente.
