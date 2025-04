Italia Viva chiede chiarezza sui rincari di treni e aerei durante le festività

Un’interrogazione parlamentare è stata presentata da Italia Viva per fare luce sugli aumenti dei prezzi dei biglietti di treni, aerei e pullman in occasione delle principali festività italiane. A sollevare la questione sono le senatrici Raffaella Paita, capogruppo al Senato, Annamaria Furlan e Silvia Fregolent, che si rivolgono al ministro dell’Economia chiedendo verifiche puntuali.

Denunce e dati – Secondo quanto riportato da Assoutenti, nei periodi festivi come Natale, Pasqua e Ferragosto si registra una crescita anomala e simultanea dei prezzi dei biglietti per i principali mezzi di trasporto. Gli esempi citati evidenziano aumenti anche a tre cifre: il treno Torino–Reggio Calabria avrebbe subito un rincaro del +174% rispetto ai giorni ordinari, mentre un Genova–Salerno risulterebbe addirittura quadruplicato.

Rincari nei voli – Anche il settore aereo non sarebbe esente dal fenomeno. Le senatrici riferiscono di rincari consistenti per chi acquista oggi un biglietto per il periodo pasquale: +248% per la tratta Genova–Catania, +468% per Torino–Lamezia Terme, e +327% per Pisa–Catania, rispetto a tariffe medie in giorni non festivi.

Richiesta di verifica – Paita, Furlan e Fregolent chiedono al governo di chiarire se questi aumenti, concentrati in corrispondenza delle festività, possano configurare ipotesi di cartello o abuso del mercato. Le parlamentari sollecitano inoltre di sapere se l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia già avviato verifiche in merito.

Tutela dei consumatori – L’iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito sulla necessità di tutelare i cittadini da rincari eccessivi in momenti di particolare domanda, in cui la mobilità rappresenta un bisogno collettivo per riunirsi con i propri cari.

