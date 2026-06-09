Italia, via libera UE a 23 miliardi per le rinnovabili: il piano accelera eolico e solare e punta a ridurre i costi

La Commissione Europea ha approvato un piano di aiuti da 23 miliardi di euro destinato all’Italia per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili. L’obiettivo è aumentare del 48% la capacità installata da fonti pulite entro il 2030, con particolare attenzione a impianti eolici e fotovoltaici.

Il programma punta a sostenere sia i grandi investimenti sia i piccoli operatori, che potranno accedere più facilmente agli incentivi grazie a procedure semplificate e a contributi legati all’effettiva produzione di energia. Una misura che mira a favorire la diffusione delle rinnovabili su tutto il territorio nazionale.

Secondo Bruxelles, il piano contribuirà a rafforzare la sicurezza energetica del Paese, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e aumentando la produzione interna di energia pulita. Nel medio e lungo periodo, una maggiore disponibilità di elettricità da eolico e solare potrebbe anche contribuire a contenere la volatilità dei prezzi e alleggerire il peso delle bollette per famiglie e imprese.

Il via libera dell’Unione Europea rappresenta uno dei più importanti interventi a sostegno della transizione energetica italiana e un passo decisivo verso il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati per il 2030.

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