Italia e Kenya inaugurano mini-rete fotovoltaica e centro formativo per energie sostenibili

In Kenya, presso l’Istituto St. Kizito, sono stati inaugurati un blocco accademico e una mini-rete fotovoltaica da 30 kW, finanziati dalla Cooperazione Italiana e già visitati dal Presidente Mattarella nel 2023. La rete fornisce energia pulita alla scuola e offre agli studenti competenze pratiche sulle rinnovabili.

All’evento hanno partecipato l’Ambasciatore italiano Vincenzo Del Monaco, il Vescovo David Kamau, Fabio Minniti (AICS) e Andrea Bianchessi (AVSI). Il progetto ha formato 527 giovani e coinvolto 218 PMI kenyane in workshop e attività sull’energia sostenibile, promuovendo imprenditorialità e posti di lavoro.

Tra i partner figurano Fondazione Res4Africa, Enel Green Power, ENI e Strathmore University. L’iniziativa è considerata un modello di successo del “Sistema Italia”, sostenendo la Vision Kenya 2030 tramite formazione, sviluppo d’impresa e partnership pubblico-privato nel settore energetico.

