Italia, è arrivata l'estate di San Martino, in montagna fino a 10 gradi oltre la media

L'Italia vive un’“Estate di San Martino” con temperature straordinariamente miti, soprattutto in montagna, dove si registreranno fino a 10°C oltre la media del periodo. Il fenomeno, tipico di novembre, porta giornate soleggiate e temperature fuori stagione, favorite dall’alta pressione e dall’inversione termica: in pianura farà più freddo con nebbie, foschie o pioviggine, mentre in quota il caldo sarà sorprendente.

Lo zero termico sulle Alpi salirà fino a 3800 metri, molto al di sopra dei 1500-2000 metri attesi per novembre. Tra giovedì e venerdì il tempo sarà stabile e soleggiato in gran parte del Paese, salvo locali nebbie e pioviggine in Liguria e nelle valli interne.

Dal weekend, invece, l’alta pressione lascerà spazio a nubi più diffuse e a un possibile peggioramento con piogge, che contribuiranno a ripulire l’aria in Pianura Padana, finora molto inquinata.

