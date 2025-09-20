Italferr leader del progetto Rail Baltica, la più grande elettrificazione ferroviaria d’Europa

Ulteriore importante traguardo internazionale per il Gruppo FS. Firmato a Vilnius il più grande contratto di elettrificazione ferroviaria mai realizzato in Europa con Italferr che avrà un ruolo da protagonista, in partnership ad altre aziende estere, nell’ambito del progetto Rail Baltica, un’infrastruttura prioritaria e strategica per l’Unione Europea che si estenderà per 870 chilometri interessando cinque Paesi: Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e, indirettamente, anche la Finlandia. Il valore complessivo del contratto è di 1,7 miliardi di euro.

La linea si svilupperà da Varsavia fino a Tallin, dove è previsto un futuro collegamento sottomarino fino a Helsinki. La società di ingegneria del Gruppo FS avrà il compito di supervisionare e coordinare il compimento dei sistemi di segnalamento e dei sottosistemi energetici, oltre ad avere cura della direzione lavori per la realizzazione della nuova linea alta velocità in Lettonia, 230 km a doppio binario.

Il contratto firmato con il consorzio COBELEC (Gruppo Cobra & Grupo Elecnor) rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo infrastrutturale della regione baltica e per la sua integrazione all’interno della rete TEN-T del sistema ferroviario europeo entro il 2030, con impatti significativi in termini di sostenibilità, efficienza energetica e interoperabilità. Attesi benefici anche per l’impatto economico e occupazionale con la creazione di circa 13mila posti di lavoro durante la fase di realizzazione. Il progetto contribuirà alla crescita del PIL regionale dello 0,5-0,7% annuo, stimolando lo sviluppo urbano, il turismo e nuove opportunità commerciali. Previste inoltre una riduzione stimata del 30-40% del traffico pesante su strada e un risparmio di 7,1 miliardi di euro.

Rail Baltica è uno dei progetti ferroviari transfrontalieri più ambiziosi d’Europa, destinato a trasformare radicalmente la mobilità nella regione. L’avvio dei lavori di elettrificazione segna l’inizio di una nuova fase operativa per Rail Baltica, che si prepara a diventare un asse ferroviario ad alta velocità, efficiente e integrato nel cuore dell’Europa.

