Istituzioni e associazioni del Centro Est uniti contro la violenza sulle donne
di Redazione
Il municipio Centro Est è sempre molto attivo in tutto ciò che riguarda il sociale. Non fa eccezione l'iniziativa promossa dal presidente della commissione I Massimiliano Massa, intervistato da Telenord, assieme a due importanti realtà del territorio, volta a sensibilizzare su un tema così delicato come quello della violenza sulle donne.
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