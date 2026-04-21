Attualità

Istituzioni e associazioni del Centro Est uniti contro la violenza sulle donne

di Redazione

2294 - MSC Crociere

Il municipio Centro Est è sempre molto attivo in tutto ciò che riguarda il sociale. Non fa eccezione l'iniziativa promossa dal presidente della commissione I Massimiliano Massa, intervistato da Telenord, assieme a due importanti realtà del territorio, volta a sensibilizzare su un tema così delicato come quello della violenza sulle donne.

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