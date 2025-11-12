Istituto Gaslini-Meucci: ripensare la scuola con una rassegna cinematografica
di Redazione
Riflettere sul ruolo della scuola nel cambiamento sociale e stimolare il dialogo tra docenti e studenti attraverso il linguaggio del cinema
L’iniziativa propone una rassegna cinematografica dedicata al tema dell’educazione e dell’innovazione scolastica, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo della scuola nel cambiamento sociale e stimolare il dialogo tra docenti e studenti attraverso il linguaggio del cinema. In studio a Telenord Gabriele Baroni, dirigente scolastico dell’Istituto Gaslini-Meucci. In collegamento Luca Pandimiglio con alcuni studenti.
