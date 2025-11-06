Istat: la Liguria resta la regione più longeva d’Italia, età media vicina ai 50 anni
di Redazione
La Liguria si conferma anche nel 2025 la regione più longeva d’Italia, con un’età media che sfiora i 50 anni e una quota di 59,4 centenari ogni 100mila residenti. È quanto emerge dal più recente rapporto Istat sui centenari in Italia, che colloca la regione ai vertici nazionali per longevità, insieme a Molise e Valle d’Aosta.
Secondo lo studio, la Liguria si posiziona al secondo posto per numero di centenari e semi-supercentenari (tra i 105 e i 110 anni), dietro al Molise e alla Valle d’Aosta. “In termini relativi – sottolinea l’Istat – il Molise guida la classifica con circa 61 centenari ogni 100mila residenti. Tuttavia, una posizione di assoluto rilievo è quella della Liguria, storicamente la regione con il più alto livello di invecchiamento del Paese”.
Tra le province, spiccano Imperia (61,2 centenari ogni 100mila residenti), Genova (61,1) e La Spezia (61,0), che figurano tra le prime dieci in Italia.
Per quanto riguarda i semi-supercentenari – persone tra i 105 e i 110 anni – la Liguria si colloca al secondo posto a livello nazionale con 2,3 ogni 100mila abitanti, subito dietro alla Valle d’Aosta (2,4).
Complessivamente, al 1° gennaio 2025 sono 35 i liguri over 105: 20 residenti a Genova, 8 a Imperia, 5 alla Spezia e 2 a Savona.
La tradizione di longevità ligure trova conferma anche nella storia: la regione è nella top ten nazionale dei supercentenari più longevi di sempre, con la genovese Virginia Dighero, morta nel 2005 all’età di 114 anni e 4 giorni, e l’imperiese Giovanni Ligato, scomparso nel 2012 a 111 anni e 13 giorni.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:Liguria molise valledaosta istat longevità
Condividi:
Altre notizie
Il commento: in Valpolcevera tutti contro Robotti, la viabilità per Salis è già un problema politico
06/11/2025
di Gilberto Volpara
Telenord alla Biblioteca Brocchi di Nervi per raccontare il ciclo di incontri 'Diventare nonni'
05/11/2025
di Redazione
Ginnastica al femminile: Telenord nel centro di Sampierdarena con esercizi dedicati alle donne
05/11/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale