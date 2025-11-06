Istat: la Liguria resta la regione più longeva d’Italia, età media vicina ai 50 anni

La Liguria si conferma anche nel 2025 la regione più longeva d’Italia, con un’età media che sfiora i 50 anni e una quota di 59,4 centenari ogni 100mila residenti. È quanto emerge dal più recente rapporto Istat sui centenari in Italia, che colloca la regione ai vertici nazionali per longevità, insieme a Molise e Valle d’Aosta.

Secondo lo studio, la Liguria si posiziona al secondo posto per numero di centenari e semi-supercentenari (tra i 105 e i 110 anni), dietro al Molise e alla Valle d’Aosta. “In termini relativi – sottolinea l’Istat – il Molise guida la classifica con circa 61 centenari ogni 100mila residenti. Tuttavia, una posizione di assoluto rilievo è quella della Liguria, storicamente la regione con il più alto livello di invecchiamento del Paese”.

Tra le province, spiccano Imperia (61,2 centenari ogni 100mila residenti), Genova (61,1) e La Spezia (61,0), che figurano tra le prime dieci in Italia.

Per quanto riguarda i semi-supercentenari – persone tra i 105 e i 110 anni – la Liguria si colloca al secondo posto a livello nazionale con 2,3 ogni 100mila abitanti, subito dietro alla Valle d’Aosta (2,4).

Complessivamente, al 1° gennaio 2025 sono 35 i liguri over 105: 20 residenti a Genova, 8 a Imperia, 5 alla Spezia e 2 a Savona.

La tradizione di longevità ligure trova conferma anche nella storia: la regione è nella top ten nazionale dei supercentenari più longevi di sempre, con la genovese Virginia Dighero, morta nel 2005 all’età di 114 anni e 4 giorni, e l’imperiese Giovanni Ligato, scomparso nel 2012 a 111 anni e 13 giorni.

