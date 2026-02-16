Isole pontine, tavolo regionale per un trasporto marittimo moderno e inclusivo

Garantire collegamenti marittimi puntuali, continui e in linea con le esigenze di residenti e visitatori delle isole pontine: questo l’obiettivo del tavolo istituzionale svoltosi oggi presso la Regione Lazio, con un focus specifico su Ponza.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione, Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, il vicesindaco Maria Claudia Sandolo, l’assessore comunale ai Trasporti Umberto Scarogni e i rappresentanti della compagnia di navigazione Laziomar.

Durante la riunione è stata analizzata la situazione dei collegamenti marittimi, con attenzione alla regolarità delle corse, alla gestione dei picchi stagionali, al rifornimento delle merci e alla qualità complessiva del servizio. Tra le priorità emerse, la necessità di una pianificazione stabile e di lungo periodo, in grado di assicurare certezze alla comunità isolana e agli operatori economici.

Il presidente Rocca ha ribadito l’impegno della Regione a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini delle isole, con monitoraggio costante del servizio e attenzione alla risoluzione delle criticità. Particolare rilievo è stato dato all’inclusione e all’accessibilità: si punterà a migliorare assistenza e accesso ai mezzi per le persone con disabilità e a garantire il trasporto gratuito per la polizia locale in servizio sull’isola.

Rocca ha inoltre sottolineato l’importanza di ottenere dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risorse per il rinnovo della flotta, considerato essenziale per elevare sicurezza, affidabilità e modernità dei mezzi.

Il tavolo si è concluso con l’impegno di mantenere un confronto permanente tra Regione, amministrazione comunale e gestore del servizio, per garantire collegamenti marittimi efficienti, inclusivi e pienamente rispondenti alle esigenze del territorio.

