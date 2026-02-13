Bolzano investe 415 milioni in strade e infrastrutture triennio 2026-2028

La Giunta provinciale di Bolzano, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Daniel Alfreider, ha approvato il piano triennale delle opere stradali per il periodo 2026-2028. Nei prossimi tre anni sono previsti investimenti per 415 milioni di euro, destinati a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture su tutto il territorio provinciale.

“Vogliamo investire con grande attenzione nella sicurezza delle strade e nella loro resilienza, per ridurre ogni rischio per chi le usa – ha spiegato l’assessore provinciale alle Infrastrutture Daniel Alfreider –. Allo stesso tempo, puntiamo sulle infrastrutture ferroviarie, per offrire alternative all’auto e alleggerire il traffico nei centri abitati, con un effetto diretto sulla qualità della vita”.

Le risorse sono distribuite in tre anni: 231 milioni nel 2026, di cui 101 milioni dal bilancio provinciale, 44 dal Fondo di Sviluppo e Coesione e 85 dai fondi olimpici; 115 milioni nel 2027, di cui 90 dal bilancio provinciale e 25 dai fondi olimpici; e 70 milioni nel 2028, interamente dal bilancio provinciale. “Grazie anche ai Giochi Olimpici Invernali e alla collaborazione con enti regionali e nazionali, siamo riusciti a portare avanti progetti che erano bloccati da decenni, trovando fondi sia da Roma sia da Bruxelles”, ha aggiunto Alfreider.

Tra il 2026 e i primi mesi del 2027 sono previsti 15 cantieri, tra lavori legati al FSC, ai Giochi Olimpici e alla sicurezza idrogeologica. Tra questi, particolare attenzione va a una nuova galleria sulla SP24 per Fiè allo Sciliar.

Altri interventi significativi riguardano l’eliminazione del passaggio a livello ferroviario a San Candido, la messa in sicurezza della SS49 della Pusteria tra Chienes e San Lorenzo di Sebato, e il tracciato della SS40 in Val Venosta, nel comune di Curon.

