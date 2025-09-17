Irlanda: certificato il primo treno dotato di segnalazione ETCS di Alstom

Alstom ha completato con successo la certificazione di installazione e valutazione del Sistema Europeo di Controllo dei Treni (ETCS) Livello 1 sulla Testa di Serie (HoS) per la Classe IÉ 22000, segnando una pietra miliare significativa nella modernizzazione ferroviaria irlandese.

Il treno, il 22001, ha ricevuto i certificati di Valutazione (AsBo), di Organismo Notificato (NoBo) e di Organismo Designato (DeBo) dall’Organismo di Valutazione Indipendente per la Sicurezza (RINA), che forniscono una convalida indipendente della sicurezza e della conformità del progetto sviluppato da Alstom e dai suoi partner.

All’inizio di quest’anno, Alstom ha anche installato l’infrastruttura di binario – che si estende per circa 120 km – per l’installazione dell’ETCS. Questo sistema integra nuove funzionalità di sicurezza e una maggiore interoperabilità su tutta la rete pendolare Dublin Area Rapid Transit (DART) e oltre, da Dundalk a nord a Greystones a sud.

L’obiettivo principale del progetto HoS è dimostrare che l’European Vital Computer (EVC) di Alstom funge da componente di sicurezza centrale all’interno della soluzione ETCS. Questo sistema è destinato a diventare il principale sistema di protezione dei treni, sostituendo le soluzioni legacy Automatic Train Protection (ATP) e Continuous Automatic Warning System (CAWS). Questo progresso supporterà l’implementazione della nuova flotta DART+ costruita da Alstom in Irlanda, che verrà consegnata con l’ETCS installato di serie.

“Il completamento con successo della certificazione ETCS per l’installazione e la valutazione del sistema sul treno di testa della classe 22000 è motivo di orgoglio per tutto il team. Questo traguardo non solo convalida la perfetta integrazione dei sistemi di bordo di Alstom con l’infrastruttura di terra irlandese, ma dimostra anche il nostro impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia e orientate alla sicurezza che supportino il futuro delle ferrovie irlandesi”, ha dichiarato Julie Williams, Project Manager di Alstom.

Ha aggiunto: “Pone solide basi per il lancio della nuova flotta DART+ e rafforza il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza nella modernizzazione ferroviaria”.

Il progetto ha supportato oltre 50 ruoli Alstom a livello globale, dalla fase di progettazione ai test in loco in Irlanda. È stato realizzato in collaborazione con Iarnród Éireann (Irish Rail) e rappresenta una delle più grandi installazioni ETCS di Livello 1 in Europa.

“La disponibilità del primo treno dotato di ETCS in Irlanda, consegnato dal progetto Head of Series, ha consentito di effettuare test di integrazione a terra e a bordo treno in vista dell’entrata in servizio della nuova flotta DART+. Si tratta di un traguardo importante per entrambi i progetti. I progetti di retrofit ETCS si sono dimostrati impegnativi in ​​tutta Europa, tuttavia, grazie alla collaborazione con entrambi i team, il progetto HoS ha raggiunto un traguardo significativo”, ha dichiarato Peter Smyth, Ingegnere Meccanico Capo di Iarnród Éireann.

Centrale per il futuro digitale delle ferrovie, l’ETCS è uno standard di controllo dei treni, basato su apparecchiature in cabina in grado di supervisionare i movimenti dei treni, incluso l’arresto. La sicurezza è stata fondamentale in ogni fase del progetto e il progetto è stato completato senza incidenti con perdita di tempo (LTI).

Alstom ha un accordo quadro decennale con Irish Rail per un massimo di 750 nuove carrozze ferroviarie suburbane nell’ambito del programma DART+, con ordini fermi per 37 treni X’trapolis a cinque carrozze (incluso un contratto di servizi di supporto di 15 anni).

Attualmente in produzione presso lo stabilimento Alstom di Chorzów, vicino a Katowice, in Polonia, 31 dei treni ordinati sono unità multiple elettriche a batteria (BEMU) – una novità per l’Irlanda – mentre sei sono unità multiple elettriche (EMU). Il primo treno della flotta è arrivato a Dublino nel 2024, dove è in fase di test prima di entrare in servizio l’anno prossimo.

DART+ è il programma di trasformazione che garantirà che il viaggio in treno sia al centro della rete di trasporto sostenibile irlandese. Finanziato nell’ambito del Piano di sviluppo nazionale dall’Autorità nazionale dei trasporti, DART+ è un investimento che raddoppierà la capacità e triplicherà l’elettrificazione della rete della Grande Dublino, l’area suburbana più popolosa d’Irlanda, facilitando la mobilità sostenibile e lo sviluppo per migliorare la qualità della vita nella capitale e nelle contee circostanti.

