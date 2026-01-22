Irizar e-mobility: 39 autobus 100% elettrici per Arriva Netherlands

Gli autobus elettrici di Irizar e-mobility arriveranno per la prima volta nei Paesi Bassi, consegnati all’operatore Arriva Personenvervoer Netherlands.

Un totale di 39 unità che verranno fornite da Irizar e-mobility all’operatore Arriva. 18 di questi saranno lunghi 12 metri e i restanti 21 saranno autobus articolati da 18 metri, tutti del modello Irizar ie tram. Opereranno in diverse città della regione del regione Oost-Brabant. La consegna degli autobus è prevista per dicembre 2026.

Irizar e-mobility fornirà ad Arriva Personenvervoer Netherherland un totale di 39 autobus 100% elettrici che saranno operativi nella regione del Oost-Brabant, in particolare nelle città di Tilburg e ‘s-Hertogenbosch. Questi autobus verranno integrati nella rete di trasporto pubblico di Arriva Netherlands e opereranno su una linea BRT ad alta capacità.

È la prima volta che Irizar e-mobility fornisce autobus elettrici in questo Paese. “Vogliamo ringraziare Arriva per la fiducia. Questo ordine è molto importante per noi, poiché significa aggiungere un nuovo paese al nostro portafoglio e continuare ad ampliare le nostre soluzioni di elettromobilità. Non vediamo l’ora di vedere questi nuovi autobus in funzione nella regione Oost-Brabant e i suoi residenti godere dell’esperienza di viaggio sui nuovi Irizar ie tram”, ha commentato recentemente José Antonio Sola, Global Sales direttore di Irizar e-mobility.

“Siamo entusiasti di questi magnifici autobus. Soddisfano perfettamente le esigenze delle linee urbane concorrenti ad alta frequenza di Tilburg e ‘s-Hertogenbosch. Sono luminosi, spaziosi, consentono un’agevole salita dei passeggeri e hanno un design distintivo e futurista”, afferma Jan Pieter Been, direttore regionale sud di Arriva Netherlands. “Le nostre aspettative relative a questo veicolo sono molto alte e vogliamo che entrino in servizio a dicembre.”

