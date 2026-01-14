Irena: rinnovabili più economiche del petrolio e in crescita più rapida del nucleare

La transizione energetica è «irreversibile e inarrestabile». È il messaggio forte e condiviso che arriva da Abu Dhabi, dove si è svolta l’Assemblea di Irena, l’Agenzia Internazionale delle Energie Rinnovabili. Un coro unanime, quello dei vertici e dei delegati presenti, nel sottolineare come eolico e fotovoltaico stiano avanzando a un ritmo ormai impossibile da ignorare.

Secondo Irena, oggi le rinnovabili non sono soltanto una scelta ambientale, ma anche economicamente più conveniente: il costo dell’energia prodotta da solare ed eolico risulta infatti inferiore a quello del petrolio, stimato intorno ai 60 dollari al barile. Un dato che rafforza il ruolo centrale delle fonti pulite nei futuri mix energetici globali.

Non solo. La crescita di fotovoltaico ed eolico procede a una velocità superiore anche a quella del nucleare, confermando una dinamica strutturale del mercato energetico mondiale. Una tendenza che, secondo l’Agenzia, non potrà essere arrestata nemmeno da scelte politiche orientate al rilancio delle fonti fossili, come quelle che emergono negli Stati Uniti con il ritorno dell’amministrazione Trump e il suo forte sostegno a petrolio e gas.

Il messaggio che parte da Abu Dhabi è chiaro: al di là degli equilibri geopolitici e delle strategie nazionali, le rinnovabili continuano a guadagnare terreno grazie a costi più bassi, tempi di realizzazione ridotti e una capacità di diffusione globale senza precedenti. Un percorso che, per Irena, segna ormai in modo definitivo il futuro dell’energia.

