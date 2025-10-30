Iren, premio di risultato in crescita del 29%: accordo fino al 2028
di R.S.
Nel protocollo trovano spazio anche impegni su organici, formazione, sicurezza, smart working e giovani assunti
Il gruppo Iren e le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca e Flaei Cisl, Uiltec Uil hanno siglato il nuovo accordo per il premio di risultato 2026-2028, con un “anno ponte” nel 2025. L’intesa prevede un aumento complessivo di 600 euro e ulteriori 50 euro sul welfare aziendale dal 2026, garantendo un incremento medio del 29% in quattro anni, con tassazione agevolata al 5%.
Nel protocollo trovano spazio anche impegni su organici, formazione, sicurezza, smart working e giovani assunti, oltre all’obiettivo di un nuovo Protocollo sugli appalti entro il 2026.
“È un risultato storico – commentano i sindacati – ottenuto grazie al forte sostegno dei lavoratori, con una partecipazione al voto per le Rsu superiore all’80%”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova tra Intelligenza Artificiale e Gigafactory: Bucci e Salis, “La città è pronta alla sfida del futuro”
29/10/2025
di Stefano Rissetto
Fincantieri e Next Geosolutions insieme per i droni navali del futuro
29/10/2025
di Stefano Rissetto
S&P conferma il rating BBB+ per la Liguria, Bucci: segnale di fiducia per l’amministrazione
28/10/2025
di Stefano Rissetto