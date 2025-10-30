Iren, premio di risultato in crescita del 29%: accordo fino al 2028

Il gruppo Iren e le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca e Flaei Cisl, Uiltec Uil hanno siglato il nuovo accordo per il premio di risultato 2026-2028, con un “anno ponte” nel 2025. L’intesa prevede un aumento complessivo di 600 euro e ulteriori 50 euro sul welfare aziendale dal 2026, garantendo un incremento medio del 29% in quattro anni, con tassazione agevolata al 5%.

Nel protocollo trovano spazio anche impegni su organici, formazione, sicurezza, smart working e giovani assunti, oltre all’obiettivo di un nuovo Protocollo sugli appalti entro il 2026.

“È un risultato storico – commentano i sindacati – ottenuto grazie al forte sostegno dei lavoratori, con una partecipazione al voto per le Rsu superiore all’80%”.

