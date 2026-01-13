Iren firma un Ppa decennale con Alpiq: 600 GWh di energia eolica green

Iren, tramite la controllata Iren Mercato, ha siglato un accordo decennale con Alpiq per l’acquisto di energia elettrica da fonte eolica prodotta in Italia. Il contratto, un Power Purchase Agreement (Ppa), prevede la fornitura complessiva di 600 GWh in dieci anni, accompagnata da garanzie di origine che certificano la natura interamente rinnovabile dell’energia.

L’intesa consentirà al gruppo di rafforzare il proprio portafoglio di generazione green, migliorando l’equilibrio tra produzione interna e contratti di lungo periodo e riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi all’ingrosso. L’energia approvvigionata sarà destinata alla clientela Iren, con l’obiettivo di offrire forniture totalmente sostenibili e supportare la crescita della base clienti.

L’operazione è in linea con il piano industriale del gruppo, che punta a incrementare la produzione da fonti rinnovabili e a utilizzare i Ppa come strumento chiave della strategia di transizione energetica. Attraverso accordi di lungo termine, Iren consolida il proprio ruolo di multiutility orientata a sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità dei prezzi nel medio-lungo periodo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.