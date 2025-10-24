Invita ex in b&b e la violenta con collega, fermati tutti i due

La polizia ha fermato due operai, un italiano e un albanese di 46 e 22 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 27 anni. Secondo quanto appurato dagli investigatori, la vittima era la ex fidanzata del più giovane. Due giorni fa, il ragazzo l'avrebbe invitata a passare la serata insieme in un b&b in centro a Genova. Qui ha trovato il suo ex e un collega. La donna ha raccontato agli agenti che una volta arrivata i due le avrebbero offerto della cocaina e da bere. Dopo un po' le avrebbero proposto un rapporto sessuale di gruppo. Al suo rifiuto, i due l'avrebbero abusata.

Finito l'incubo, la ragazza è andata all'ospedale Galliera dove i medici hanno riscontrato i segni delle violenze subite e hanno attivato il protocollo rosa. Il giorno dopo la vittima ha sporto denuncia e a quel punto è scattato il fermo di polizia giudiziaria.

Per primo è stato fermato l'italiano (difeso dall'avvocata Raffaella Multedo) e il giorno dopo l'albanese (avvocati Stefano Versari e Padovano). Quest'ultimo, davanti alla giudice Elisa Campagna, ha detto che il rapporto sarebbe stato consensuale. La giudice ha convalidato il fermo per l'albanese (pericolo di fuga) ma non per l'italiano e dopo la convalida ha redatto l'ordinanza disponendo la custodia in carcere per entrambi.

