Interventi dei Vigili del Fuoco a Carasco e Chiavari per un incendio e un incidente stradale

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Incendio all'Ipercoop di Carasco, evacuati i clienti

2️⃣ Incidente stradale a Chiavari, uomo intrappolato tra le lamiere

3️⃣ Interventi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le aree

La notizia nel dettaglio

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco per un incendio all'Ipercoop. Un guasto a un forno ha provocato la fuoriuscita di un denso fumo, costringendo la vigilanza a evacuare i clienti. I pompieri hanno ventilato i locali e messo in sicurezza l’apparecchiatura guasta.

Incidente stradale - Nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un incidente avvenuto in via dei Devoto a Chiavari. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un furgoncino, con il conducente di quest’ultimo rimasto incastrato tra le lamiere.

Operazioni di soccorso - I Vigili del Fuoco hanno utilizzato attrezzature specifiche per divaricare la carrozzeria e liberare l’uomo, poi affidato alle cure del 118. Il conducente dell’altra vettura, uscito autonomamente dal mezzo, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

