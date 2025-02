LIVE Inter-Genoa 0-0, Grifone che gioca a viso aperto. Si riparte

Sfida impegnativa per il Genoa di Patrick Vieira che affronta l'Inter di Inzaghi allo stadio San Siro. Vieira ha vietato la parola spensieratezza dopo la quota 30 punti raggiunta dal Grifone che apre a una salvezza tranquilla.

Nei rossoblù sorpresa in attacco: Ekhator a supporto di Pinamonti insieme a Zanoli. Sulla corsia destra c'è Sabelli al posto di De Winter. In porta per l'Inter l'ex Josep Martinez

LA CRONACA

11' - buona occasione per Miretti non sfruttata: Zanoli vince il contrasto con Bastoni e appoggia sull'ex Juventus che tenta al tiro, venendo murato dalla difesa interista

32' - occasione Genoa, Masini mette una palla velenosa in mezzo, sulla quale irrompe Pinamonti che non riesce a scavalcare Martinez in uscita. Genoa che gioca con coraggio e ordine

Problemi per Correa che non riesce a proseguire, verrà sostituito alla ripresa del gioco dopo l'intervallo. Primo tempo in cui succede poco in termini di conclusioni, bene pero' il Genoa che si copre con ordine e sfrutta al meglio gli sforzi per costruire qualche pericolo.

SECONDO TEMPO

Sostituito Correa nell'Inter, dentro Taremi. Vieira non effettua modifiche all'assetto iniziale.

48' - scorribanda di Barella che una volta in area scarica per Dumfries: palla in cruva

55' - corner per il Genoa battuto da Miretti, salta più in alto di tutti Vasquez che colpisce ma non indirizza nello specchio della porta

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa (dal 46' Taremi), Lautaro All. Inzaghi

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Ekhator All. Vieira

ammoniti: Miretti (G)

