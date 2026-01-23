Inquinamento, a Genova circa 380 decessi all'anno sono attribuibili al biossido di azoto

Oltre alle elevate concentrazioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5), a Genova si rilevano con frequenza livelli di biossido di azoto (NO2) superiori ai valori raccomandati. Questo inquinante, legato soprattutto al traffico veicolare e alle attività portuali, rappresenta una seria criticità per la salute pubblica. Le stime indicano che l’esposizione al NO2 sia associata a circa 380 decessi ogni anno, collocando la città di Genova tra quelle con il maggior numero di superamenti rispetto alle soglie fissate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ne abbiamo parlato con Federico Valerio, chimico dell’ambiente.

