Innovazione e giovani talenti: Rossana Revello vede il futuro di Genova tra impresa, energia e formazione
di Simone Galdi
Revello, fondatrice e presidente dell’Agenzia Chiappe Revello, da sempre impegnata nel promuovere l’innovazione come leva di crescita
Telenord promuove un'analisi nuove energie che stanno ridisegnando il volto di Genova, tra sviluppo imprenditoriale, sostenibilità e valorizzazione dei giovani talenti.
In studio Rossana Revello, fondatrice e presidente dell’Agenzia Chiappe Revello, da sempre impegnata nel promuovere l’innovazione come leva di crescita per le persone, le imprese e i territori.
