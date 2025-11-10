Economia

Innovazione e giovani talenti: Rossana Revello vede il futuro di Genova tra impresa, energia e formazione

di Simone Galdi

Telenord promuove un'analisi nuove energie che stanno ridisegnando il volto di Genova, tra sviluppo imprenditoriale, sostenibilità e valorizzazione dei giovani talenti.

In studio Rossana Revello, fondatrice e presidente dell’Agenzia Chiappe Revello, da sempre impegnata nel promuovere l’innovazione come leva di crescita per le persone, le imprese e i territori.

