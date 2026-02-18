Innovation Day 2026: 13 nuovi brevetti e 30 progetti rafforzano la leadership tecnologica di Ansaldo Energia

Ansaldo Energia celebra l’innovazione come motore strategico di crescita e competitività. In occasione dell’Innovation Day 2026, il Gruppo ha annunciato il deposito di 13 nuovi brevetti nel 2025, portando il totale a 1.954 brevetti attivi: un traguardo che conferma la centralità della ricerca e dello sviluppo nel percorso industriale dell’azienda.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di presentazione dei nuovi titoli di proprietà intellettuale, ma anche un’occasione per valorizzare le storie, le competenze e le persone dietro al progresso tecnologico. Protagonisti della giornata anche i 30 progetti di innovazione di processo e di prodotto, sviluppati nell’ultimo anno dai dipendenti di tutte le sedi del Gruppo.

Ad aprire i lavori è stato l’Amministratore Delegato Fabrizio Fabbri, che ha ribadito il ruolo dell’industria come abilitatore di innovazione e sviluppo tecnologico.

La sessione introduttiva, guidata da Davide Pinna, responsabile Intellectual Property e Design Process Quality, ha illustrato l’evoluzione del patrimonio di proprietà intellettuale dell’azienda.

A seguire, Alberto Diaspro, professore dell’Università di Genova e Direttore della Ricerca in Nanoscopia dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ha offerto una riflessione sul legame tra ricerca scientifica avanzata e applicazioni industriali emergenti.

La mattinata è proseguita con gli interventi di Alberto Improda, esperto di proprietà intellettuale, e Maria Nives Riggio, Vicedirettore Generale di FILSE, che hanno approfondito le sfide legate alla tutela del know-how e all’evoluzione dell’ecosistema dell’innovazione.

La giornata si è conclusa con la celebrazione degli inventori che, negli ultimi anni, hanno contribuito all’espansione del patrimonio tecnologico aziendale.

"L’innovazione è il cuore della nostra strategia», ha dichiarato Federico Bonzani, Chief Technology Officer del Gruppo. «Siamo all’avanguardia nell’utilizzo dell’idrogeno per la produzione di energia elettrica, negli upgrade degli impianti per ridurre consumi ed emissioni, negli elettrolizzatori per l’idrogeno verde e nello sviluppo di reattori nucleari di quarta generazione. Continuiamo a investire per consolidare il nostro ruolo di player globale nella generazione di energia".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.