Energia, Industriali Biella: “UE sospenda subito l’Ets per salvare la competitività”

Il caro energia è ormai “un fattore insostenibile” per molte imprese, in particolare nei comparti manifatturieri più energivori come il tessile. È l’allarme lanciato dal presidente dell’Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, alla vigilia del confronto europeo sulla competitività.

Secondo Barberis Canonico, l’Unione Europea dovrebbe intervenire con urgenza sospendendo temporaneamente l’Ets (Emission Trading System), il sistema di scambio delle quote di emissione di CO₂ introdotto per favorire la decarbonizzazione.

“Come Unione Industriale Biellese condividiamo pienamente la posizione espressa da Confindustria: l’Unione Europea deve intervenire subito, sospendendo temporaneamente l’Ets per evitare effetti irreversibili sulla competitività industriale”, afferma.

Il meccanismo, nato per accelerare la transizione ecologica, secondo il presidente starebbe però producendo effetti distorsivi sul costo dell’energia. “Sta diventando un fattore che grava pesantemente sulle bollette delle imprese”, sottolinea.

Il divario con gli altri Paesi europei sarebbe significativo: per le aziende italiane il costo dell’energia risulta tra i più alti in Europa, con uno scarto che si aggira attorno al 30% in più rispetto alla media. “Un gap che pesa moltissimo sulla competitività”, evidenzia Barberis Canonico.

Da qui l’appello a rivedere le priorità: “È vitale ragionare in termini di priorità, avendo ben chiaro che la questione centrale, oggi, è la sopravvivenza stessa delle imprese. La strada della decarbonizzazione si può percorrere, ma deve essere compatibile con la realtà economica e produttiva italiana”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.