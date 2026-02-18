Friuli Venezia Giulia, al via il nuovo Sportello Ambiente ed Energia: apertura al pubblico dal 2 marzo

La Regione Friuli Venezia Giulia rafforza i servizi a cittadini e imprese con l’attivazione del nuovo Sportello Ambiente ed Energia, presentato oggi a Trieste e operativo dal prossimo 2 marzo.

A illustrare l’iniziativa è stato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, che ha sottolineato l’obiettivo di “avvicinare la pubblica amministrazione alle reali esigenze del territorio”. Lo sportello sarà un punto di riferimento sia fisico sia telematico, pensato per orientare famiglie, attività produttive ed enti pubblici nella rete di opportunità offerte dalla Regione.

Il nuovo ufficio fornirà informazioni e assistenza su bandi regionali, contributi e incentivi, misure per l’efficientamento energetico, contributi carburanti, iniziative per eventi sostenibili, allacciamenti fognari e sostituzione di stufe. Negli ultimi anni, ha evidenziato l’assessore, le linee contributive gestite dalla Regione sono aumentate in modo significativo, passando da poche misure a oltre 40 strumenti attivi, rendendo necessario un servizio dedicato di orientamento.

Accanto alle opportunità economiche, lo sportello offrirà un primo livello di supporto sugli iter autorizzativi, spesso complessi e delicati. Le imprese, ha spiegato Scoccimarro, hanno bisogno di risposte certe e rapide per pianificare i propri investimenti, e questo servizio rappresenterà una prima interfaccia istituzionale per facilitare il dialogo tra amministrazione e tessuto produttivo.

L’iniziativa non resterà limitata al capoluogo regionale: la Regione ha annunciato l’apertura di analoghi sportelli in altre sedi sul territorio, con le stesse funzionalità, per garantire una presenza capillare e una maggiore vicinanza a cittadini e imprese.

