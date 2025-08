Infrastrutture: Statale 45 Val Trebbia, secondo stralcio di adeguamento verso l'appalto a inizio 2026

Il secondo stralcio del progetto di adeguamento della Strada Statale 45, nel tratto tra Costafontana e Montebruno, si avvicina all’appalto. A confermarlo è stato Matteo Campora, capogruppo in Regione di Vince Liguria – Noi Moderati, durante una comunicazione in Consiglio Regionale in risposta a un’interrogazione sullo stato dell’opera.

“La risposta della Giunta conferma che il lavoro sulla Statale 45 prosegue con serietà e concretezza”, ha affermato Campora. “Il secondo stralcio è ormai alle fasi conclusive della progettazione e potrà essere appaltato nei primi mesi del 2026. Si tratta di un intervento strategico per migliorare la sicurezza e la fruibilità di un’arteria fondamentale per l’entroterra e per tutta la Liguria”.

La progettazione esecutiva è stata completata a dicembre 2024. Attualmente, si attende il completamento della verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), previsto entro novembre 2025. Solo dopo questa fase sarà possibile avviare le procedure di appalto per i lavori, che interesseranno in particolare i territori comunali di Torriglia e Montebruno.

Campora ha inoltre ricordato che questo aggiornamento si inserisce in un percorso già tracciato dal Consiglio Regionale, che aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno per sollecitare la Giunta a monitorare i cantieri e a intervenire per ridurre i disagi ai residenti dell’Alta Val Trebbia.

“Il lavoro prosegue e va nella direzione giusta”, ha concluso Campora. “Continuerò a seguire da vicino ogni fase, per dare risposte concrete agli amministratori locali e alla comunità di questo importante territorio dell’entroterra ligure.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.