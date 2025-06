Infrastrutture a Recco, vertice tra sindaco Gandolfo e presidente Bucci: "Investimenti significativi per la comunità"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, insieme al sindaco di Recco Carlo Gandolfo e l'assessore ai Lavori pubblici Sara Rastelli, ha preso parte alla presentazione dei principali progetti infrastrutturali che saranno realizzati nei prossimi mesi in città, finanziati con il contributo di Regione Liguria. Era presente anche il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari.



Il primo progetto riguarda la nuova rotatoria che collegherà l’abitato di Recco con il casello autostradale. L’intervento infrastrutturale ha un valore complessivo di 3 milioni e 700mila euro, di cui circa 2,2 milioni stanziati dalla Regione attraverso il Fondo strategico.



Il secondo focus è stato dedicato alla storica piscina “Antonio Ferro”, presto oggetto di un vasto progetto di recupero e riqualificazione. Recentemente Regione Liguria ha approvato lo stanziamento di 3 milioni e 290mila euro (parte della seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale) che, insieme al co – finanziamento comunale di 1 milione e 410mila euro, consentiranno la realizzazione di un intervento dal valore complessivo di 4,7 milioni di euro.



"Ci sono tanti progetti per Recco e per tutta la Liguria pronti a partire, e quelli presentati oggi sono un ottimo esempio di idee concrete, finanziabili e utili, in grado di essere cantierate in tempi brevi per costruire davvero la città e la Regione del futuro - commenta il presidente della Regione Marco Bucci-. L’obiettivo più ampio è continuare a investire in trasporti, salute e lavoro, i pilastri su cui si basa la qualità della vita dei liguri. L'anno prossimo ci sarà un nuovo Fondo Strategico Regionale: se in Liguria ci sono opere realizzabili entro il 2026 dobbiamo partire subito a progettarle, perché così potremo finanziarle: lo scopo che gli enti locali devono darsi è quello di continuare a trovare nuove idee utili per i loro cittadini, in modo da poterle concretizzare tramite gli investimenti".



"Le due opere strategiche per proiettare Recco nel futuro testimoniano il grande lavoro svolto in sinergia con Regione Liguria - aggiunge il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo -. La rotatoria e i due ponti per collegare il casello autostradale all'abitato costituiscono un'infrastruttura di notevole interesse pubblico, che metterà in sicurezza il tratto del torrente Recco soggetto a esondazioni e servirà a riordinare la viabilità a contorno. L'intervento faciliterà l'accesso e l'uscita dal casello autostradale e renderà più attrattivo l'ingresso al Golfo Paradiso. Ci stiamo impegnando per la gara e l'affidamento dei lavori, rispettando i tempi di realizzazione previsti entro la fine del 2026.Parallelamente, abbiamo centrato un altro obiettivo a cui, personalmente, tengo tantissimo. Il progetto per la nuova piscina 'Antonio Ferro' è pronto e, grazie al finanziamento regionale, possiamo finalmente indire la gara d'appalto per demolire la vecchia struttura e realizzare l'opera ex novo. Un impianto fondamentale, non solo per l'eccellenza sportiva che la nostra città rappresenta a livello internazionale ma anche per tutta l'attività natatoria.Per il finanziamento di queste opere ringrazio il presidente Marco Bucci, l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e l'assessore allo Sport Simona Ferro per aver creduto nei nostri progetti e per il loro prezioso sostegno".

