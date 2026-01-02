Inferno a Crans-Montana: non ce l'ha fatta il 16enne genovese Emanuele Galeppini, il suo nome tolto dall'elenco dei dispersi

Drammatico aggiornamento sulla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera: tra le 47 vittime dell’incendio divampato nel bar Le Constellation c’è anche Emanuele Galeppini, il giovane talento italiano del golf originario di Genova, inizialmente indicato come disperso. La rimozione del suo nome dall’elenco dei dispersi indica che le autorità, dopo le verifiche, lo hanno ufficialmente inserito tra le vittime della tragedia. In giornata il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atteso a Crans-Montana per il punto della situazione a nome del governo.





La tragedia si è consumata intorno all’1:30 del 1° gennaio 2026 durante la festa di Capodanno, quando un violento incendio — probabilmente causato da scintille di una fontanella pirotecnica o una candela che ha innescato il soffitto di legno del locale — ha travolto gli avventori, trasformando la celebrazione in un inferno.





Le autorità svizzere hanno finora confermato circa 47 morti e oltre 115 feriti, molti dei quali con ustioni gravi. La gravità delle condizioni dei corpi ha reso estremamente difficile l’identificazione, con gli inquirenti che si stanno affidando a analisi del DNA e registri dentali per confermare le identità delle vittime.





Tra i deceduti figura appunto Emanuele Galeppini, 16enne italiano di origini genovesi e promessa del golf, che inizialmente risultava tra i dispersi. La Federazione Italiana Golf ha espresso il proprio cordoglio per la perdita del giovane atleta, ricordandone la passione e i valori sportivi.

