La comunità di Sant'Egidio compie 58 anni

La Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, a Genova, ha ospitato oggi la celebrazione per il 58° anniversario della Comunità di Sant’Egidio, un momento di incontro che ha riunito numerosi membri della comunità, cittadini e rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

La cerimonia religiosa è stata presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e figura centrale della Chiesa italiana, da tempo vicino alle attività della Comunità. Sant’Egidio è infatti impegnata a livello internazionale nella promozione del dialogo, della pace e nel sostegno alle persone più fragili.

All’evento ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dalla Comunità nel corso dei decenni.

"La Comunità di Sant’Egidio rappresenta da quasi sessant’anni l’anima solidale e comunitaria di Genova – ha dichiarato Bucci –. Celebrare 58 anni di attività significa aver costruito nel tempo una presenza forte e radicata, capace di stare accanto ai più fragili e di diffondere la cultura della pace e dell’incontro".

Il presidente della Regione ha evidenziato anche il ruolo delle istituzioni, chiamate a sostenere realtà che operano nel sociale: "Un impegno che deve incoraggiare anche le istituzioni a essere sempre più vicine a questa esperienza, valorizzando un modello importante per il nostro territorio".

Bucci ha infine sottolineato il significato della giornata come occasione di confronto e vicinanza con la comunità. "Eventi come questo permettono di stare tra le persone, tra tanti genovesi e liguri, e di ascoltare le parole di una figura come il cardinale Zuppi, che ogni giorno si dedica al prossimo e alle sfide del nostro tempo".

