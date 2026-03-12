Salis: "A Genova arriveranno altri sessanta agenti per la gestione dell'ordine pubblico"

"Ho ascoltato con attenzione le richieste di chi vive e lavora nel nostro centro storico, insieme troveremo le soluzioni per fare passi avanti concreti e avviare interlocuzioni per portare questo tema a un livello superiore, su scala nazionale. Siamo impegnati per migliorare la situazione, ma servono soluzioni straordinarie: il primo passo deve essere l’avvio di un tavolo in Prefettura che sia condiviso anche con Asl e Regione Liguria. Il Comune non può gestire da solo il tema della tossicodipendenza".

Lo ha detto la sindaca di Genova al termine dell’incontro con i comitati del centro storico in programma questo pomeriggio.

"Sto chiedendo a gran voce aiuto al Governo, arriveranno 60 agenti di Polizia ed è una prima risposta, ma non è sufficiente - ha aggiunto la sindaca - pensiamo sia inaccettabile scaricare sulle spalle dei sindaci la gestione dell’ordine pubblico, e anche per questo abbiamo chiesto che si firmino a Genova i patti per la sicurezza alla presenza del ministro. Si devono coinvolgere anche Asl e Regione Liguria: non possiamo scindere il tema della sicurezza da quello della tossicodipendenza".

