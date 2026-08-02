Gli industriali di San Marino indicano le priorità: sviluppo, Iva ed energia al centro delle riforme

Competitività, attrattività e una strategia di sviluppo di medio-lungo periodo. Sono questi i temi al centro del confronto tra l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese (Anis) e i rappresentanti dei partiti di opposizione, un incontro dedicato alle principali sfide economiche della Repubblica.

Il tavolo di confronto, ospitato nella sede dell’Anis, segue quello già svolto con le forze di maggioranza e nasce con l’obiettivo di condividere proposte e individuare interventi in grado di rafforzare il sistema produttivo sammarinese.

Il presidente Emanuele Rossini e il segretario generale William Vagnini hanno sottolineato la necessità di un impegno comune per sostenere la crescita economica del Paese. Secondo i vertici dell’associazione, l’economia reale sta svolgendo un ruolo sempre più centrale nel garantire occupazione, benessere e risorse necessarie per finanziare i futuri interventi sociali.

Per gli industriali, però, servono decisioni rapide e riforme strutturali capaci di rendere San Marino più competitiva e attrattiva, anche alla luce delle opportunità legate allo storico accordo di associazione con l’Unione Europea e alle trasformazioni dello scenario internazionale.

Tra le priorità indicate dall’Anis figura l’introduzione di un sistema Iva in linea con gli standard internazionali, insieme a una politica energetica orientata alla riduzione dei costi per le imprese. Al centro dell’agenda anche la realizzazione di un impianto moderno per il trattamento dei rifiuti e un’accelerazione del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, considerata indispensabile per ridurre la burocrazia e migliorare l’efficienza dello Stato.

La richiesta degli industriali è quindi quella di un percorso condiviso tra istituzioni, politica e sistema produttivo, con l’obiettivo di creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e rafforzare il ruolo di San Marino in un contesto economico sempre più complesso.

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