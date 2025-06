Industria, Cavo (Nm): "Lba Systems, governo conferma grande attenzione verso Genova e Liguria"

“Bene le parole del Sottosegretario alle Imprese del Made in Italy Massimo Bitonci che, rispondendo a una mia interrogazione in X Commissione, ha confermato la solidità e le ambizioni di Lba Systems, la nuova società per la produzione di droni per la difesa nata come joint venture tra Leonardo e il partner turco Baykar. Parole chiare e di prospettiva, che hanno anche ribadito la grande attenzione e il forte interesse di Lba Systems verso la Liguria”. Così Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera.

“E’ stato ribadito che il sito di Villanova d’Albenga sarà uno dei principali centri di assemblaggio della produzione in particolare per il velivolo Akinci e che verrà pienamente coinvolto nella produzione di aerostrutture e nell’integrazione dei sistemi offerti da Leonardo, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni avanzate che integrano sensori, avionica, radar e sistemi di controllo, anche con capacità di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda Genova-Sestri Ponente, alla domanda se possa diventare sede di Lba Systems il Ministero ha confermato che non ‘non è escluso il suo coinvolgimento nell’ambito della progettualità legata a Lba Systems’. Come il Ministero, anche noi – conclude Cavo - continueremo a seguire con grande attenzione gli sviluppi di questa strategica iniziativa industriale”.

