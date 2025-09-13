India: Alstom si aggiudica un contratto di manutenzione decennale dalla Delhi Metro Rail Corporation

Alstom si è aggiudicata un contratto decennale dalla Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) per la manutenzione annuale completa dei treni della metropolitana Bombardier, dei macchinari e degli impianti associati, nonché dei servizi di pulizia sia per i treni che per il deposito di Badli. Inoltre, Alstom sarà responsabile della manutenzione delle apparecchiature di segnalamento di bordo installate su tutti i 103 treni delle linee 1 e 2. Il valore del contratto è di circa 42,1 milioni di euro.

Il contratto è stato assegnato a seguito di una gara d’appalto indetta da DMRC, con una durata definita di 10 anni. In base a questo contratto, Alstom si occuperà di una manutenzione annuale completa per garantire elevate prestazioni, affidabilità e sicurezza della flotta. L’ambito di lavoro include la manutenzione programmata e correttiva dei treni, la manutenzione dei macchinari e degli impianti di deposito e i servizi di pulizia generale sia per i treni che per il deposito di Badli. Alstom apporterà un vantaggio strategico alla manutenzione della metropolitana per DMRC grazie alla sua competenza globale e all’analisi predittiva avanzata. Con processi ottimizzati e supporto OEM, Alstom offrirà una manutenzione integrata a spettro completo, inclusi servizi correttivi, preventivi e di revisione, personalizzati in base alle esigenze in continua evoluzione di DMRC. Sfruttando piattaforme basate sui dati, Alstom preverrà proattivamente i guasti, garantendo un’elevata affidabilità della flotta e tempi di fermo ridotti. La sua presenza globale – oltre 250 siti e 35.500 veicoli sottoposti a manutenzione – ne sottolinea l’affidabilità.

Commentando questo traguardo, Olivier Loison, Amministratore Delegato di Alstom India, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere da DMRC questo importante mandato di manutenzione. Con la rapida crescita e modernizzazione delle reti di trasporto urbano indiane, salvaguardare l’affidabilità e la longevità di risorse essenziali come i treni della metropolitana è più importante che mai. Siamo orgogliosi della nostra partnership di lunga data con DMRC per mantenere i più elevati standard in uno dei sistemi metropolitani più avanzati del Paese. Questo progetto rafforza inoltre il nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità efficienti e sostenibili a milioni di passeggeri ogni giorno”.

Questo traguardo rafforza l’impegno di Alstom nel fornire servizi di manutenzione affidabili ed efficienti, che garantiscano la massima eccellenza in termini di sicurezza, prestazioni e comfort dei passeggeri. Estendendo il ciclo di vita e l’efficienza operativa della flotta metropolitana, questa iniziativa è in linea con la visione di DMRC di migliorare la mobilità urbana nella Regione della Capitale Nazionale.

Alstom ha inoltre firmato un contratto di manutenzione per le apparecchiature di segnalamento di bordo installate su tutti i 103 treni delle Linee 1 e 2. L’ambito dei servizi di segnalamento include la diagnosi dei guasti, l’assistenza tecnica e la fornitura di ricambi per le apparecchiature ATC di bordo e ATC sotto telaio. Inoltre, Alstom fornirà e installerà schede data logger per una diagnosi più accurata.

In linea con la visione dell’India per un trasporto urbano moderno e sostenibile, Alstom continua a guidare il settore introducendo soluzioni di manutenzione all’avanguardia e tecnologie avanzate. Con progetti di successo nelle principali città metropolitane, tra cui Delhi, Chennai, Mumbai, Lucknow e Kochi, Alstom continua a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare gli sforzi del governo indiano per modernizzare il trasporto pubblico nell’ambito dell’iniziativa “Make in India”.

