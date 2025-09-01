Incontri in Blu, Francesca Clapcich protagonista al Galata tra sport e storie di mare

Prosegue a Genova la sesta edizione di Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare: venerdì 5 settembre 2025 l’Auditorium del Galata Museo del Mare ospiterà Francesca Clapcich, tra le figure più rappresentative della vela internazionale. L’incontro, legato alla tappa genovese di The Ocean Race Europe, offrirà al pubblico l’occasione di ripercorrere la carriera di un’atleta che ha segnato tappe fondamentali nella storia dello sport velico.

Rassegna – L’appuntamento rientra nella programmazione curata dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, conta sul sostegno di sponsor e istituzioni e propone incontri fino a novembre con protagonisti del mare e delle sue diverse declinazioni.

Ospiti – All’incontro con Clapcich parteciperanno Richard Brisius, presidente di The Ocean Race, e Maurizio Daccà, presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare, oltre ad altri rappresentanti della regata. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite.

Carriera – Nata a Trieste nel 1988, Francesca Clapcich ha costruito un percorso sportivo che la distingue nel panorama internazionale. Ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra e Rio, nelle classi Laser e 49erFX, è stata la prima donna italiana a competere nella Solitaire du Figaro e ha partecipato due volte al giro del mondo in equipaggio The Ocean Race. Con il team statunitense 11th Hour Racing ha vinto l’edizione 2022-23, prima italiana a imporsi nella storica regata.

Sfide – Nel corso della sua carriera Clapcich ha affrontato anche l’Ocean Fifty Series come prima skipper donna con un equipaggio interamente femminile e ha partecipato alla Puig Women’s America’s Cup con il team American Magic. Oggi regata con Malizia-Seaexplorer in The Ocean Race Europe e ha annunciato l’obiettivo di correre il Vendée Globe 2028, giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza.

Valori – La sua esperienza sportiva si lega a temi di determinazione, inclusione e uguaglianza di genere. Nel 2024 ha avviato una collaborazione con 11th Hour Racing, organizzazione internazionale impegnata nella tutela della sostenibilità degli oceani, con progetti rivolti a un futuro più equo e rispettoso dell’ambiente.

Programma – La rassegna prevede ulteriori appuntamenti: il 18 settembre con Giovanna Vitelli, presidente di Azimut/Benetti, il 9 ottobre con Umberto Pelizzari, leggenda dell’apnea, e il 13 novembre con Mariella Amoretti, imprenditrice e prima vicepresidente donna di Confitarma. Tutti gli incontri si svolgeranno al Galata Museo del Mare, con trasmissione su Telenord e in streaming sui portali galatamuseodelmare.it e telenord.it.

Contesto – Incontri in Blu si inserisce quest’anno anche nel progetto Regata Culturale, promosso da Comune di Genova, Regione Liguria e Camera di Commercio, con l’obiettivo di integrare cultura e mare in un unico calendario di eventi pubblici e privati. La rassegna gode del patrocinio di numerose istituzioni e associazioni del settore marittimo e velico, confermandosi spazio di riferimento per raccontare il mare attraverso le esperienze dei suoi protagonisti.

