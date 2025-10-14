Inclusione a bordo di Nave Italia: salpa il progetto per l’autismo promosso da Lions Club e Angsa Liguria

È salpata il 14 ottobre da La Spezia la penultima tappa della Campagna 2025 di Fondazione Tender To Nave Italia ETS, che fino al 18 ottobre ospiterà a bordo il progetto “Nessuno è escluso – autismo ed inclusione”, promosso da Lions Club Genova Albaro e Angsa Liguria APS.

L’iniziativa coinvolge sei persone con autismo, di età diverse, provenienti dalla provincia di Genova, accompagnate da tre figure di supporto – educatori, assistenti e un volontario – in un’esperienza educativa in mare aperto pensata per favorire l’autonomia, l’inclusione e lo sviluppo personale.

Il progetto prevede per ogni partecipante un percorso educativo individualizzato, articolato in tre fasi: una preparazione pre-imbarco, la permanenza a bordo della nave e un follow-up post-viaggio. L’obiettivo non è solo offrire un momento di crescita, ma costruire un'esperienza duratura, inserita all’interno di un progetto educativo di lungo termine.

Sostenuto dalla Fondazione Passadore 1888, il progetto verrà condiviso a livello nazionale attraverso Angsa Nazionale, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche e promuoverne la replicabilità in altri territori. “L’esperienza a bordo di Nave Italia rappresenta per le persone con autismo un’occasione preziosa per uscire dalle routine quotidiane e mettersi alla prova in un contesto nuovo, stimolante e inclusivo”, spiega Luisa Iaria, Project Manager della Fondazione Tender To Nave Italia. “L’auspicio – aggiunge Cristina Piccarreta, vicepresidente di Angsa Liguria – è trasformare questa iniziativa in un appuntamento annuale, estendendola a sempre più persone e dando la possibilità ad alcuni partecipanti di ripeterla nel tempo”.

