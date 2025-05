Incidenti stradali: due giovani morti a Imperia e in Lunigiana

Due giovani vite spezzate sulle strade della Liguria in due diversi episodi avvenuti tra la notte e la mattina del 25 maggio. A perdere la vita sono stati Marco Di Pietro, 33 anni, a Imperia, e Samuel Bottarelli, 20 anni, in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara.

Imperia: scooter contro un'auto in sosta, muore 33enne - Il primo incidente è avvenuto a Imperia, poco dopo la mezzanotte. Marco Di Pietro, ormeggiatore della società partecipata del Comune che gestisce le aree portuali, ha perso la vita dopo essersi schiantato in scooter contro un’auto parcheggiata in via Scarincio, nei pressi del museo navale. In sella con lui viaggiava una donna di 30 anni, rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale cittadino. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia, che sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica dello schianto. Il sindaco Claudio Scajola esprime cordoglio: "Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Marco Di Pietro, giovane e valido operatore di Go Imperia. Una scomparsa prematura che lascia sgomenti e senza parole. In momenti come questo, l’intera comunità si stringe con sincera partecipazione attorno alla sua famiglia, a tutte le persone che gli hanno voluto bene e ai colleghi di Go Imperia, ai quali ho voluto manifestare personalmente la mia vicinanza in queste ore così difficili. Esprimo inoltre la nostra più affettuosa vicinanza alla giovane ragazza rimasta coinvolta nell’incidente, consci del dramma che lei stessa sta vivendo".

Licciana Nardi (MS): ventenne trovato morto in un ruscello, si sospetta una caduta in moto - Ore dopo, in Lunigiana, si è consumata un’altra tragedia. Intorno alle 5 del mattino, il corpo senza vita di Samuel Bottarelli, 20 anni, originario di Sarzana e residente a La Spezia, è stato rinvenuto in un ruscello in località Tavarnelle, nel comune di Licciana Nardi. Il giovane era uscito nel pomeriggio del giorno precedente per un giro in moto e non aveva più fatto ritorno. I familiari, preoccupati, avevano dato l’allarme in serata, facendo scattare le ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto lungo una delle tante curve della strada di montagna, uscendo di carreggiata e precipitando in un ruscello sottostante, separato dalla strada da un dislivello piuttosto accentuato. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario.

