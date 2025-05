Incidente sul lavoro in piazza Corvetto, feriti tre operai di cui due in modo grave. Sequestrato il cantiere della metropolitana

Nuovo incidente sul lavoro a Genova: è successo nel primo pomeriggio nel cantiere di piazza Corvetto. Tre operai sono rimasti coinvolti in un crollo durante i lavori per la realizzazione della nuova metropolitana. Gravi le condizioni di due di loro, trasportati in codice rosso in ospedale.

Il fatto - L'incidente è avvenuto intorno alle 13 nei pressi del parco dell'Acquasola, dove i due operai sono stati travolti da un muro di crica 50 metri che si è abbattuto su un ponteggio sottostante, dove si trovavano i lavoratori.

Uno di loro, un uomo di 37 anni, è stato soccorso dalla Croce Bianca Genovese, intervenuta insieme all'automedica Golf 3 e ad altri due mezzi, e trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera. Gli altri due operai colpiti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale S. Martino per traumi a torace e al bacino.

Sul posto personale della Croce Verde e del 118, vigili del fuoco con il nucelo Saf, polizia locale e polizia di stato e gli ispettori del nucleo PSAL della ASL 3.

Aggiornamento - Il cantiere dove è avvenuto l'incidente è stato sequestrato dalla Procura di Genova: il provvedimento è stato deciso dal pm Giuseppe Longo al termine degli accertamenti dei vigili del fuoco e degli ispettori della Asl3

Condizioni - Gli operai, tutti della ditta Manelli, non sarebbero in pericolo di vita. I due più gravi, di 64 e 65 anni, sono stati presi in cura presso il centro rianimazione del pronto soccorso dell'ospedale San Martino per gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, i tre dipendenti si trovavano su un ponteggio all'interno di uno scavo quando è crollato un muretto di circa 50 centimetri che ha travolto gli operai.

Le reazioni dal mondo della politica

"Ennesimo incidente sul lavoro a Genova in una regione che nel 2024 ha visto 26 morti sul lavoro, 4 in più rispetto all'anno precedente, e quasi 19mila denunce di infortuni. La sicurezza sul lavoro è un tema fondamentale e urgente che non può piu essere assolutamente trascurato. Servono interventi concreti e immediati a partire dal rafforzamento degli organici PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per rafforzare la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione e la prevenzione. Dal Partito Democratico vicinanza agli operai coinvolti nell'incidente e alle loro famiglie e colleghi e l'impegno perché la sicurezza sul lavoro sia davvero una priorità" - scrivono in una nota gli espnenti del PD Liguria, PD Genova, Gruppo PD Regione, PD Genova e Gruppo PD Comune di Genova

Le reazioni dei sindacati:

Crollo muro in cantiere: Pezzoli (Fillea Cgil) "poteva essere una tragedia. Servono maggiori controlli anche nei cantieri pubblici"

CGIL - "Quello che è accaduto oggi in pieno centro città, con il crollo di un muro in un cantiere che ha coinvolto tre operai che sono rimasti feriti, poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia che ancora una volta punta i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro e dei controlli" commenta Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria "è assurdo che queste cose capitino in un cantiere con committente pubblico. Soprattutto in edilizia il tema della sicurezza negli appalti è così centrale che si fa davvero fatica a comprendere cosa debba ancora succedere per abbandonare un sistema degli appalti che non funziona con aziende che lucrano sul lavoro facendolo passare solo come un costo. Nell'immediato è indispensabile implementare le risorse su controlli e ispezioni" conclude Pezzoli.

Proprio su salute e sicurezza sul lavoro la Cgil è promotrice dei referendum dell"8 e 9 giugno: votando sì, la responsabilità su salute e sicurezza viene estesa anche al committente

CISL - "Gli operai feriti - spiega Maurizio Nonnoi della Filca Cisl - sono ultra professionalizzati. La formazione per noi della Filca è molto importante. Tra l'altro oggi è stato portato a casa un importante risultato: il governo ci ha fatto sapere che saranno aumentati i bonus-malus per le premialità Inail finalizzate ad aiutare quelle aziende che fanno della vera formazione. Perché spesso si ottengono certificazioni fittizie rilasciate da chi spesso nemmeno vede gli operai di persona. Noi battagliamo e vogliamo portare a casa che la formazione passi solo ed esclusivamente attraverso i nostri enti e quindi la scuola edile".





