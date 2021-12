Incidente Sturla, la vittima è Teresa Cavallero: era un medico del Galliera

di Alessandro Bacci

La donna di 36 anni ha perso la vita finendo con il proprio scooter sotto le ruote di un autobus in via dei Mille. Parenti e colleghi sotto choc

Si chiamava Teresa Cavallero la donna di 36 anni tragicamente morta nell'incidente di questa mattina in via dei Mille a Genova. La donna stava viaggiando sul proprio scooter quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed è finita sotto le ruote di un autobus. Nonostante i soccorsi immediati, i traumi per la donna si sono rivelati troppo gravi e non c'è stato nulla da fare.

Teresa lavorava come anestesista all'ospedale Galliera di Genova. Cinque anni fa si era specializzata al policlinico San Martino dopo aver lavorato anche al Gaslini. I parenti sono stati informati della tragedia e sono sotto choc per quanto accaduto. Stessa sensazione per i colleghi dell'ospedale che faticano a credere a quanto accaduto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8, il corpo della donna è stato portato via dalla polizia mortuaria dopo i rilievi intorno alle 10.15. L’autorità giudiziaria dovrà effettuare tutti gli gli accertamenti del caso.