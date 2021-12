Genova, incidente in corso Europa: furgoncino ribaltato, conducente in codice giallo

di Alessandro Bacci

L'ennesimo incidente nel tratto tra Quinto e Quarto dove fra poche settimane verrà attivato il tutor per tenere sotto controllo la velocità

Incidente nel tardo pomeriggio in corso Europa a Genova. Dopo le 17 un furgoncino si è ribaltato sulla carreggiata in direzione ponente. Non risultano, al momento, coinvolti altri veicoli: per questo la velocità potrebbe essere stata la causa dell'incidente. Fortunatamente il conducente è uscito dal mezzo in modo autonomo, sotto choc per quanto accaduto. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino. Inevitabili i disagi al traffico con la polizia locale impegnata a risolvere al più presto la situazione rimuovendo il mezzo dalla carreggiata.

È l'ennesimo incidente di questo tipo che si verifica in corso Europa. Il fatto è accaduto nel tratto tra Quinto e Quarto, proprio dove nelle prossime settimane sarà attivato il tutor per tenere sotto controllo la velocità. La speranza è che, una volta per tutte, il problema dei ribaltamenti in corso Europa e di incidenti di questo tipo possa essere risolto definitivamente.