"Incidente? Pensaci prima", al via la campagna di sicurezza stradale del Comune di Genova

di Redazione

L'assessore Viale: "Progetto articolato e ambizioso. I giovani non sono solo i destinati dei messaggi, ma anche i creatori dei contenuti"

Contrastare gli incidenti stradali causati da alcool e droghe ora si può con: “Incidente? Pensaci Prima”. Un progetto che vede come capofila il Comune

di Genova che vuole prevenire e contrastare l’incidentalità correlata all’uso di alcol e droghe.

L’iniziativa è stata selezionata e ha ottenuto un finanziamento dalla presidenza del Consiglio dei Ministri di 450 mila euro. “Siamo soddisfatti dell’ottimo lavoro svolto che ci ha portati al raggiungimento massimo della somma prestabilita” commenta l’Assessore alla Sicurezza Giorgio Viale, che spiega "E' un progetto particolarmente articolato e ambizioso, che ha la peculiarità di coinvolgere i giovani non solo come destinatari del messaggio, ma anche come creatori dei contenuti".

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Genova, dal Comando di Polizia Locale e vede come partner l’Università di Genova e l’Automobile Cub di Genova. L’intento è quello di costruire comportamenti responsabili e consapevoli alla guida dei veicoli con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, soprattutto quella più giovane, per prevenire e contrastare l’incidentalità, correlata all’uso di alcol e droghe.

Saranno ben tre i filoni sui quali si svilupperà il progetto. Si partirà dagli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Ci sarà la produzione di video pillole e materiali interattivi rivolta gli studenti non solo genovesi ma di tutta Italia. Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione verranno organizzati degli info point con l’ufficio mobile della Polizia Locale. Saranno posizionati nelle zone della movida. Oltre opuscoli e materiale informativo, verranno distribuiti anche etilotest monouso.

“Saremo principalmente nel centro storico, ma con l’andare del tempo saremo presenti anche in altre zone frequentate maggiormente dai giovani” precisa il comandante della Polizia Locale del Comune di Genova Gianluca Giurato che specifica quanto la sicurezza stradale sia da sempre uno dei loro principali impegni.

Nel progetto è impegnato anche l'Automobile Club Genova che con il presidente Carlo Bagnasco spiega quanto Aci sia molto di più di quanto si possa pensare, “Metteremo a disposizione del Comune la nostra competenza tecnica per la progettazione della campagna comunicativa e formativa contro l’uso dell’alcol e delle sostanze stupefacenti alla guida”.