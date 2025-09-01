Incidente in via Cecchi: scooterista 52enne ferita dopo scontro con auto
di Carlotta Nicoletti
Incidente stradale nel pomeriggio in via Cecchi, a Genova. Una donna di 52 anni alla guida di un'auto-scooter è rimasta ferita dopo l’impatto con un’automobile. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo, non è in pericolo di vita.
I soccorsi – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immobilizzato la donna su barella spinale prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni, pur dolorose, non destano preoccupazione immediata.
La dinamica – La polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non risultano altre persone coinvolte in maniera significativa.
La viabilità – L’impatto ha causato rallentamenti temporanei al traffico nella zona, con inevitabili disagi per la circolazione in una delle arterie principali del quartiere. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.
