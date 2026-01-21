Incidente in Valbisagno: muore scooterista di quarant'anni

Un uomo di circa quarant'anni è morto questa mattina in Lungobisagno Istria, a poca distanza dall'uscita autostradale di Genova est. Fatale un incidente stradale, con la vittima a bordo di uno scooter che, a seguito dell'impatto con un'auto, è stato sbalzato sotto a un camion. Oltre al personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a deviare il traffico dei mezzi diretti verso l'entroterra su ponte Monteverde, di fronte al cimitero Staglieno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.