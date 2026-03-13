Genova: controlli straordinari nel centro storico, minimarket di via Prè chiuso per problemi igienico-sanitari

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Genova ha condotto un servizio straordinario di controllo nel centro storico, con particolare attenzione alle zone di Prè e Darsena, su disposizione del Questore e in attuazione delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il servizio è stato coordinato dal Commissariato Prè, con il contributo dell’R.P.C. Liguria, delle unità cinofile antidroga dell’U.P.G. e S.P. con i cani Leone e Constantin, della Divisione P.A.S., del Reparto Commercio della Polizia Locale e della ASL3 Genovese - Struttura Complessa Igiene e Alimenti.

Le verifiche hanno interessato tre esercizi commerciali principali. Nel minimarket di via Prè sono state sequestrate 12 confezioni da 8 kg ciascuna di baguette scongelate in modo scorretto e un congelatore con prodotti in pessimo stato di conservazione. Sono state riscontrate gravi carenze igieniche in tutti i locali e l’omessa compilazione delle schede HACCP. L’esercizio è stato chiuso dalla ASL3 Genovese e sanzionato per un totale di 4.000 euro. In un negozio di frutta e verdura in via Gramsci sono state elevate sanzioni per un totale di 1.000 euro per violazioni relative al decoro delle attività commerciali (art. 144 bis L.R. 1/07). Nello stesso quartiere, un supermarket è stato sanzionato dalla ASL3 per carenze igieniche e dalla Polizia Locale per mancanza di etichettatura in lingua italiana nei prodotti confezionati, con un importo complessivo delle sanzioni pari a 1.500 euro.

Durante l’attività, la Polizia di Stato ha effettuato anche controlli su soggetti in transito presso la stazione della metropolitana, concentrandosi sulle principali uscite. In via Prè, alle ore 16:00 circa, un uomo italiano di 38 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni personali gravi a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio. L’uomo, fermato per un controllo, ha reagito violentemente, causando lesioni a un operatore, giudicate guaribili in 60 giorni. La presunzione di innocenza resta valida fino a sentenza definitiva.

I dati complessivi del servizio indicano che sono state identificate 27 persone, con un arresto e una denuncia, e un locale chiuso. Le violazioni amministrative accertate hanno raggiunto un importo complessivo di 6.500 euro. La Polizia di Stato di Genova ha annunciato che ulteriori controlli saranno effettuati nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, per garantire un monitoraggio costante delle criticità sul territorio e la sicurezza dei cittadini.

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