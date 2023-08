Autostrade, in A12 coda di 15 km tra Genova e Recco: donna di 76 anni trasportata in codice rosso al San Martino

Aggiornamento ore 14.30 - Coda di 15 chilometri tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco in seguito all'incidente avvenuto presso il casello di Recco che ha visto coinvolta un'auto guidata da una donna di 76 anni, trasportata in codice rosso all'Ospedale S. Martino di Genova per un grave trauma ad una mano. L'auto sulla quale viaggiava la donna si è ribaltata ed è stato necessario l'intervento del vigili del fuoco mentre sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di autostrade e tutti i mezzi di soccorso. Autostrade per l'Italia consiglia per chi è in viaggio verso Livorno di uscire a Genova est e rientrare in autostrada direttamente a Recco percorrendo dunque la statale 1 via Aurelia.

Aggiornamento - ha raggiunto i 14 km la coda che si è formata in A12 dopo l'incidente di questa mattina: si procede verso Livorno su una sola corsia.

Incidente questa mattina verso le 11 sull'autostrada A12 nel tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, che in pochi minuti ha causato il blocco del traffico autostradale. Un'automobile si è ribaltata all'altezza del casello di Recco.

Sul posto anchegli agenti della polizia stradale e del 118. Si registrano fino a 8 km di coda in direzione di Livorno