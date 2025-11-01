Incidente di caccia a Santo Stefano d’Aveto: 23enne ferito alla testa
Il giovane è stato colpito da pallini di piccolo calibro
A Santo Stefano d’Aveto, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito alla testa durante una battuta di caccia. Il giovane è stato colpito da pallini di piccolo calibro e al momento è ricoverato per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente.
