Cronaca

Incidente di caccia a Santo Stefano d’Aveto: 23enne ferito alla testa

di R.C.

14 sec

Il giovane è stato colpito da pallini di piccolo calibro

Incidente di caccia a Santo Stefano d’Aveto: 23enne ferito alla testa
Piave Motori - T-ROC

A Santo Stefano d’Aveto, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito alla testa durante una battuta di caccia. Il giovane è stato colpito da pallini di piccolo calibro e al momento è ricoverato per le cure necessarie. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: