Incendio nella notte in via Avezzana a Genova, fiamme domate: solo una persona in ospedale per stress

Momenti di tensione nella notte a Genova, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Avezzana intorno alle 23. L’intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito fino alle 2 circa, permettendo di contenere rapidamente il rogo ed evitare conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenute due squadre dalla sede centrale, supportate dal distaccamento di Bolzaneto e da diversi mezzi tecnici, tra cui autobotti, sotto il coordinamento del funzionario di guardia. Le fiamme hanno interessato principalmente la cucina e una parte del bagno dell’abitazione.

Per motivi di sicurezza, tutti i residenti dello stabile sono stati evacuati durante le operazioni. Una volta conclusa la messa in sicurezza, gli abitanti hanno potuto rientrare nelle proprie case, ad eccezione di quelli dell’appartamento coinvolto dall’incendio.

Non si registrano feriti né persone intossicate: solo una persona è stata accompagnata in ospedale a causa di un forte stato di agitazione legato all’accaduto.

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