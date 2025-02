Incendio nella notte, fiamme in un appartamento a Genova Pra’: evacuato l’intero palazzo

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Un incendio è divampato in un appartamento a Genova Pra’, richiedendo l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco.

2️⃣ L’edificio è stato evacuato per precauzione e l’inquilino coinvolto è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

3️⃣ Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la notte, mentre le cause del rogo restano da accertare.

La notizia nel dettaglio

Un violento incendio è divampato poco prima di mezzanotte in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Stassano, nel quartiere di Genova Pra’. Le fiamme, alimentate da una grande quantità di materiali presenti nell’abitazione, hanno reso necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per domare il rogo. L’edificio è stato evacuato per precauzione, mentre l’inquilino dell’appartamento coinvolto è stato soccorso e affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

Soccorsi e operazioni – Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e la Polizia Locale, che hanno supportato le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell’area. L’intenso calore e la densa coltre di fumo hanno reso particolarmente complesso il lavoro dei Vigili del Fuoco, impegnati per tutta la notte nello spegnimento e nella rimozione del materiale incendiato.

Rientro all’alba – Solo nelle prime ore del mattino, dopo aver completato le operazioni di bonifica e smassamento, le squadre antincendio e il carro aria respirabile hanno fatto rientro in sede. Al momento non sono note le cause precise dell’incendio, su cui potrebbero essere avviati ulteriori accertamenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.