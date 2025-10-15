Incendio distrugge i bagni Doria tra Quarto e Quinto, nessun ferito

Un incendio è divampato in uno stabilimento balneare, i Bagni Doria, situato tra Quarto e Quinto, nei pressi dei giardini Simon Bolivar. Le fiamme hanno distrutto diverse canoe e alcune baracche presenti nell’area, causando ingenti danni materiali.

Fortunatamente, dalle prime verifiche non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche un’ambulanza del 118, pronta a fornire assistenza in caso di necessità.

A causa dell’intervento, via Quarto è stata temporaneamente chiusa all’altezza del locale “Bai” per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio per accertarne l’origine e prevenire eventuali rischi futuri.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.