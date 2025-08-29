Incendio boschivo sulle alture di Sanremo, elicotteri gettano acqua sull'area di Borello
Fortunatamente, non ci sono case minacciate dalle fiamme
Un incendio boschivo è divampato questo pomeriggio sulle alture di Sanremo, in zona Scogli Rossi, nei pressi dalla frazione di Borello.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli elicotteri, aiutati dai volontari: il forte vento che sta soffiando su Imperia complica le operazioni di spegnimento, alimentando le fiamme
Fortunatamente, non ci sono case minacciate dalle fiamme, ma i soccorritori stanno monitorando con molta attenzione l'evolversi del fronte
