Incendio boschivo sulle alture di Sanremo, elicotteri gettano acqua sull'area di Borello

di F.S.

21 sec

Fortunatamente, non ci sono case minacciate dalle fiamme

Un incendio boschivo è divampato questo pomeriggio sulle alture di Sanremo, in zona Scogli Rossi, nei pressi dalla frazione di Borello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli elicotteri, aiutati dai volontari: il forte vento che sta soffiando su Imperia complica le operazioni di spegnimento, alimentando le fiamme

Fortunatamente, non ci sono case minacciate dalle fiamme, ma i soccorritori stanno monitorando con molta attenzione l'evolversi del fronte

