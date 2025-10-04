Incendi boschivi, estate rovente: quasi 66mila interventi dei vigili del fuoco

Dal 15 giugno al 3 ottobre i vigili del fuoco hanno effettuato 65.878 interventi per incendi boschivi e di vegetazione, con un incremento di oltre 10.400 casi rispetto allo stesso periodo del 2024. Una stagione particolarmente impegnativa che ha visto anche la flotta aerea del Corpo nazionale in azione per 4.942 ore di volo e 22.514 lanci di sostanze estinguenti.

Nell’ultima settimana rilevata, tra il 27 settembre e il 3 ottobre, le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato 1.126 interventi, operando a terra per oltre 1.200 ore. La regione più colpita è stata la Calabria, con 196 incendi, seguita da Lazio (160), Sicilia (141) e Campania (139).

Dieci, invece, gli interventi aerei specifici della settimana. L’intensificarsi dei roghi evidenzia un quadro in peggioramento rispetto al 2024 e conferma la pressione crescente sugli ecosistemi e sulle risorse operative del sistema antincendio nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.